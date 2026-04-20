النفط يقفز 6% وسط مخاوف انهيار الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط بنحو 6% الاثنين، وسط حالة من الغموض حول محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران؛ بعد اندلاع أعمال عنف حول مضيق هرمز.

اضافة اعلان



وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 5.10 دولار، أو 5.64%، إلى 95.48 دولارا للبرميل عند التسوية.