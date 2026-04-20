الثلاثاء 2026-04-21 12:33 ص

النفط يقفز 6% وسط مخاوف انهيار الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الجمعة وسط تفاؤل إزاء احتمال اقتراب صراع الشرق الأوسط من نهايته مع بدء تنفيذ وقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لعشرة أيام وإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب
النفط
 
الإثنين، 20-04-2026 11:35 م

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط بنحو 6% الاثنين، وسط حالة من الغموض حول محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران؛ بعد اندلاع أعمال عنف حول مضيق هرمز.

اضافة اعلان


وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 5.10 دولار، أو 5.64%، إلى 95.48 دولارا للبرميل عند التسوية.


ووصل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 89.61 دولارا للبرميل، مرتفعا 5.76 دولار أو 6.87%.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 