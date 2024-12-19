النفط ينخفض عالمياً وسط مخاوف تراجع الطلب

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا لتصل إلى 73.06 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 36 سنتًا ليصل إلى 70.22 دولار.
وجاء التراجع بعد مكاسب سجلها أمس الأربعاء، عندما ارتفعت الأسعار عند التسوية عقب انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، وعقب قيام المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا.
بترا
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