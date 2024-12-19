الخميس 2024-12-19 01:33 م
 

النفط ينخفض عالمياً وسط مخاوف تراجع الطلب

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 19-12-2024 11:50 ص
الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" إلى أنه سيبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة العام المقبل ما قد يؤثر على الطلب على الوقود.اضافة اعلان


ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا لتصل إلى 73.06 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 36 سنتًا ليصل إلى 70.22 دولار.

وجاء التراجع بعد مكاسب سجلها أمس الأربعاء، عندما ارتفعت الأسعار عند التسوية عقب انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، وعقب قيام المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

شؤون برلمانية الصفدي يتسلم تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2023

ت

خاص بالوكيل إصدار 36.5 ألف شهادة عدم محكومية الشهر الماضي

ت

عربي ودولي الاستخبارات التركية تحيّد قيادية في "العمال الكردستاني" شمال شرقي سوريا

مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي

أخبار محلية التوثيق الملكي ينشر وثيقة بمناسبة يوم اللغة العربية - صورة

ؤبا

أخبار الشركات سامسونج تعلن عن اختيار لاعب كرة القدم الدولي أشرف حكيمي سفيراً لها لأجهزة "Galaxy"

وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية

أخبار محلية الأمن العام يكشف عن موقع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية الجديد

ا

عربي ودولي الخطوط الجوية التركية تدرج مطاري دمشق وحلب ضمن وجهاتها من إسطنبول

أرشيفية

خاص بالوكيل الأرصاد توضح حول سقوط زخات البرد غداً الجمعة



 



الأكثر مشاهدة