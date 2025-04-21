النفط ينخفض 1% بعد تقدم في المحادثات الأميركية الإيرانية

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الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة عند افتتاح التعاملات الآسيوية، بعد إحراز تقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران مما قلص حدة المخاوف بشأن الإمدادات. اضافة اعلان





تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو 1.15 بالمئة إلى 67.18 دولار للبرميل عند الساعة 2212 بتوقيت جرينتش، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتا أو 1.19 بالمئة إلى 63.91 دولار للبرميل.



وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على البدء في وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، وذلك بعد محادثات وصفها مسؤول أميركي بأنها حققت "تقدما جيدا للغاية".