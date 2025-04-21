النفط ينخفض 1% بعد تقدم في المحادثات الأميركية الإيرانية

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا أو 1.15 بالمئة إلى 67.18 دولار للبرميل عند الساعة 2212 بتوقيت جرينتش، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتا أو 1.19 بالمئة إلى 63.91 دولار للبرميل.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على البدء في وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، وذلك بعد محادثات وصفها مسؤول أميركي بأنها حققت "تقدما جيدا للغاية".
-
أخبار متعلقة
-
الجنيه الإسترليني يواصل الارتفاع ويقترب من حاجز 1.33 دولار
-
شركات الإنتاج الغذائي البريطانية تطالب بتقليص الإجراءات الرقابية
-
ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو
-
مواصلة التحليق .. أسعار الذهب تقفز 20 دولاراً للأونصة عالمياً
-
أسعار النفط تحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 5%
-
انتعاش أصول الأسواق الناشئة وسط تقدم محادثات التجارة
-
انخفاض مؤشر "داو جونز" الأميركي أكثر من 500 نقطة
-
المركزي الأوروبي يخفض الفائدة للمرة الثالثة في 2025