النفط يهبط دولارين للبرميل

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، تراجعت العقود الجلة لخام برنت 2.03 دولار بما يعادل 2.83 بالمئة لتسجل 69.67 دولار للبرميل عند التسوية، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.93 دولار أو 2.79 بالمئة إلى 67.33 دولار عند التسوية.
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