الأحد 2025-08-03 02:41 م
 

النفط يهبط دولارين للبرميل

خطر اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط يرفع أسعار النفط
النفط
 
السبت، 02-08-2025 05:46 م

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار النفط بنحو دولارين للبرميل، اليوم السبت، بسبب مخاوف إزاء زيادة محتملة في إنتاج (أوبك+)، في حين جاء تقرير الوظائف الأميركية أضعف من المتوقع، ما أجج المخاوف بشأن الطلب.

اضافة اعلان


وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، تراجعت العقود الجلة لخام برنت 2.03 دولار بما يعادل 2.83 بالمئة لتسجل 69.67 دولار للبرميل عند التسوية، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.93 دولار أو 2.79 بالمئة إلى 67.33 دولار عند التسوية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المقدم المتقاعد - حمزة أحمد الشوابكة

أخبار محلية جلالة الملك … عندما تقترن الدبلوماسية ببوصلة الأولويات الوطنية

نهغ

فيديو منوع كيف ساهمت الدهون في إنقاذ حياتها

ة ى

فيديو منوع فرح الهادي تتحدث عن سبب انفصالها عن عقيل

البترا

أخبار محلية بريزات: إغلاق 32 فندقا في البترا وتسريح 700 موظف نتيجة تراجع أعداد السياح

طكمنتال

فيديو منوع عريس يُثير الجدل بتصرفاته مع عروسته في يوم زفافهم 😳!

نهة

فيديو منوع شاب يشارك تكاليف حفل زفافه: كلفني الزواج أكثر من 400 ألف ريال

بر

فيديو منوع صالحة تنبه سعيد لخفض صوته

الوكيل الإخباري- اعلن صندوق المعونة الوطنية اليوم الاربعاء عن حاجته لتعبئة وظائف شاغرة.

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين المعونة الوطنية وشركة توليد الكهرباء المركزية



 
 



الأكثر مشاهدة