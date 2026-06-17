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النفط يهبط عالميا الأربعاء

النفط
النفط
 
الأربعاء، 17-06-2026 08:05 ص
الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار النفط الأربعاء، مواصلة الانخفاض الذي شهدته في الجلسة السابقة، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، لكن حالة عدم اليقين بشأن الاستئناف الكامل للشحن عبر مضيق هرمز حدت من التراجع.اضافة اعلان


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 78.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 0340 بتوقيت جرينتش، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 75.80 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان أمس الثلاثاء بنحو خمسة بالمئة للجلسة الثانية على التوالي إلى أدنى مستوياتهما في ثلاثة أشهر، وسط آمال في أن يسمح الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بتدفق إمدادات النفط عبر المضيق.

وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا "تستبعد الأسواق بشكل عام علاوة المخاطر الجيوسياسية المضافة لأسعار النفط".

وتابعت "مع ذلك، فإن الطريق نحو العودة للوضع الطبيعي لا يزال بعيدا عن السهولة. ففي حين أن الاتفاقات السياسية ربما تتقدم، فإن حركة ناقلات النفط الفعلية عبر المضيق لم تتعاف تماما بعد».

وبموجب الاتفاق، ستنهي الولايات المتحدة حصارها على الموانئ الإيرانية، في حين ستسمح طهران باستئناف مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي جعلته في حكم المغلق منذ أن هاجمتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير شباط.
 
 


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