النفط يهبط عالميا مع احتمال التوصل لاتفاق بين إسرائيل ولبنان

ونقلت وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر لبنانية رفيعة المستوى قولها إن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وقْفَ إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل خلال 36 ساعة.
وبحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا، أو 0.38 بالمئة، إلى 72.73 دولارًا للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتًا، أو 0.46 بالمئة، إلى 68.62 دولارًا.
وهبطت أسعار الخامين القياسيين دولارين للبرميل عند التسوية يوم الاثنين بعد تقارير تفيد بقرب إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وهو ما أدى إلى عمليات بيع للنفط الخام.
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