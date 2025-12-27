النفط يهبط 2% وسط توقعات بتخمة في المعروض

الوكيل الإخباري- هبطت أسعار النفط أكثر من 2% عند التسوية الجمعة مع تقييم المستثمرين تخمة محتملة في المعروض وانخفاض علاوة مخاطر الحرب، فضلا عن ترقب احتمال التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا مطلع الأسبوع المقبل بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأميركي دونالد ترامب.

