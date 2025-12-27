النفط يهبط 2% وسط توقعات بتخمة في المعروض

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 1.60 دولار أو 2.57 بالمئة إلى 60.64 دولار للبرميل عند التسوية. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.61 دولار أو 2.76 بالمئة إلى 56.74 دولار للبرميل.
