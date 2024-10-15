الثلاثاء 2024-10-15 10:40 ص
 
 

النفط يهبط 3% مع انحسار مخاوف تعطل الإمدادات الإيرانية

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 15-10-2024 09:08 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط ثلاثة بالمئة خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، بعد تقرير إعلامي ذكر أن إسرائيل مستعدة لعدم ضرب أهداف نفطية إيرانية، مما هدأ المخاوف من اضطراب الإمدادات، وبعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025.

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وهبط الخامان القياسيان ثلاثة بالمئة خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعدما تراجعا اثنين بالمئة أمس.


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.27 دولار إلى 75.19 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.22 دولار إلى 71.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 0127 بتوقيت غرينتش.


وانخفضت الأسعار حوالي أربعة دولارات هذا الأسبوع، لتمحو تقريبا المكاسب التراكمية التي حققتها خلال سبع جلسات حتى يوم الجمعة الماضي عندما شعر المستثمرون بالقلق إزاء المخاطر المحيطة بالإمدادات مع تخطيط إسرائيل للرد على هجوم صاروخي إيراني.


وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الولايات المتحدة بأن إسرائيل مستعدة لضرب أهداف عسكرية إيرانية وليس أهدافا نووية أو نفطية.

وخفضت منظمة أوبك أمس الاثنين توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 وكذلك للعام المقبل.


وقال محللون في إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة اليوم الثلاثاء "هذا هو الخفض الشهري الثالث على التوالي، مما يشير إلى أن توقعاتها المتفائلة سابقا ستتراجع أكثر".


وأضافوا "أن (العراق) ما زال لا يحقق أي تقدم في التخفيضات الإضافية التي وعد بها للتعويض عن الإنتاج الزائد".


كما أثر انخفاض شحنات الخام إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام على الأسعار إذ أظهرت البيانات تراجع الواردات بنحو ثلاثة بالمئة عن العام الماضي.


وتقف الصين وراء الجزء الأكبر من خفض التوقعات لعام 2024، إذ قلصت أوبك توقعاتها لنمو الطلب الصيني إلى 580 ألف برميل يوميا من 650 ألف برميل يوميا.

 

سكاي نيوز عربية

 
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