السبت 2024-11-16 02:01 م
 

النفط يهبط 4% في أسبوع بسبب مخاوف بشأن اقتصاد الصين والفائدة

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 16-11-2024 11:35 ص
الوكيل الإخباري-  انخفضت أسعار النفط دولارا للبرميل بأكثر من اثنين بالمئة عند التسوية، يوم الجمعة، وسط قلق المستثمرين إزاء ضعف الطلب الصيني واحتمال تباطؤ وتيرة خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.اضافة اعلان


وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.52 دولار بما يعادل 2.09 بالمئة إلى 71.04 دولار للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.68 دولار أو 2.45 بالمئة إلى 67.02 دولار.

وعلى مدى الأسبوع، هوى برنت أربعة بالمئة وغرب تكساس الوسيط نحو خمسة بالمئة.

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

الطفل البريطاني

منوعات بريطانيا.. قاضية تحكم بإنهاء حياة طفل

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاحد - تحذيرات

امطار

الطقس الارصاد : كتلة هوائية باردة قادمة الى الاردن امطار وانخفاض ملموس على الحرارة

شهداء بعد قصف الاحتلال

فلسطين ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 43,799 شهيدا و103,601 مصاب

ا

أخبار محلية من الأحد وحتى الأربعاء.. اعلان من إدارة الترخيص

مخلفات هجوم صاروخي روسي

عربي ودولي سلاح روسي "فتاك" يدخل الخدمة .. قد يغير معادلة حرب أوكرانيا

ا

أخبار محلية الأردن يُشارك بمنتدى حول التمكين الاقتصادي للمرأة في القاهرة

الامن العام

خاص بالوكيل طوق امني في بلدة العراق بالكرك



 

الأكثر مشاهدة