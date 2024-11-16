النفط يهبط 4% في أسبوع بسبب مخاوف بشأن اقتصاد الصين والفائدة

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.52 دولار بما يعادل 2.09 بالمئة إلى 71.04 دولار للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.68 دولار أو 2.45 بالمئة إلى 67.02 دولار.
وعلى مدى الأسبوع، هوى برنت أربعة بالمئة وغرب تكساس الوسيط نحو خمسة بالمئة.
سكاي نيوز
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