النفط يهوي إلى أكثر من 9%

الوكيل الإخباري- واصلت أسعار النفط التراجع، الأربعاء، لتنخفض إلى أدنى مستوى في أسبوعين بعد أن قال مصدر باكستاني إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل لاتفاق سلام مبدئي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 10.07 دولار، أو 9.2%، إلى 99.80 دولارا للبرميل بحلول الساعة 10:42 بتوقيت غرينتش، لتتراجع بذلك عن مستوى 100 دولار للمرة الأولى منذ 22 نيسان.