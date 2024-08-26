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النفط يواصل الارتفاع بسبب مخاوف من توترات الشرق الأوسط

حقل نفط
حقل نفط
الإثنين، 26-08-2024 07:26 ص

الوكيل الإخباري- واصلت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات اليوم الاثنين، وذلك بعد ارتفاعها خلال تداولات يوم الجمعة الماضي بأكثر من 2%، بفعل مخاوف من تعطيل إمدادات النفط الإقليمية في حالة تصعيد الوضع في الشرق الأوسط، بينما عززت التوقعات بتخفيضات مرتقبة لأسعار الفائدة الأميركية التوقعات الاقتصادية العالمية والطلب على الوقود.

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ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتاً أو 0.5% إلى 79.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش، كما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي 36 سنتاً أو 0.5% إلى 75.19 دولار للبرميل.


وفي واحدة من أكبر الاشتباكات عبر الحدود المستمرة منذ أكثر من 10 أشهر، أطلقت جماعة حزب الله اللبنانية مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل أمس الأحد، وذكر الجيش الإسرائيلي أنه قصف أهدافاً في لبنان باستخدام حوالي 100 طائرة لإحباط هجوم أكبر، بحسب وكالة رويترز.


يثير هذا التصعيد مخاوف من تحول القتال في غزة إلى حرب أوسع نطاقاً بالمنطقة قد تشمل إيران والولايات المتحدة.

 

CNBC

 
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gnews

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