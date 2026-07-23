النفط يواصل الصعود عالمياً وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

09:35 ص

الوكيل الإخباري- واصلت أسعار النفط العالمية ارتفاعها، اليوم الخميس، لتسجل أعلى مستوياتها منذ أكثر من ستة أسابيع، مدفوعة بتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط والمخاوف بشأن تأثيرها على إمدادات الطاقة وحركة الشحن. اضافة اعلان





وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.93 دولاراً، أو ما نسبته 2 بالمئة، لتصل إلى 96 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ الثامن من حزيران الماضي.



كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.44 دولار، لتصل إلى 88.27 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاعها بنحو 3 بالمئة خلال جلسة الأربعاء.



ويأتي ارتفاع أسعار النفط وسط استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، ما يزيد المخاوف من اضطرابات محتملة في إمدادات النفط وحركة التجارة البحرية.





