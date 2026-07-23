الخميس 2026-07-23 11:46 ص

النفط يواصل الصعود عالمياً وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

النفط يواصل الصعود عالمياً وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
النفط يواصل الصعود عالمياً وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
 
الخميس، 23-07-2026 09:35 ص
الوكيل الإخباري-  واصلت أسعار النفط العالمية ارتفاعها، اليوم الخميس، لتسجل أعلى مستوياتها منذ أكثر من ستة أسابيع، مدفوعة بتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط والمخاوف بشأن تأثيرها على إمدادات الطاقة وحركة الشحن.اضافة اعلان


وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.93 دولاراً، أو ما نسبته 2 بالمئة، لتصل إلى 96 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ الثامن من حزيران الماضي.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.44 دولار، لتصل إلى 88.27 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاعها بنحو 3 بالمئة خلال جلسة الأربعاء.

ويأتي ارتفاع أسعار النفط وسط استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، ما يزيد المخاوف من اضطرابات محتملة في إمدادات النفط وحركة التجارة البحرية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأردن وأوزبكستان تعززان التعاون الزراعي بمذكرة تفاهم للبحث العلمي وتبادل الموارد الوراثية

أخبار محلية الأردن وأوزبكستان تعززان التعاون الزراعي بمذكرة تفاهم للبحث العلمي وتبادل الموارد الوراثية

الاتحاد الأوروبي يبحث تقليص التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة جديدة من العقوبات على روسيا

دورية أمنية تابعة لإدارة الدوريات الخارجية

أخبار محلية الدوريات الخارجية تُحذر الموطنين

بيان عاجل صادر عن القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية بيان عاجل صادر عن القوات المسلحة الأردنية

روبيو: أي اتفاق نووي مع السعودية سيشمل ضمانات

عربي ودولي روبيو: أي اتفاق نووي مع السعودية سيشمل ضمانات

روبيو: طهران ليست مستعدة للالتزام بأي اتفاق وستدفع الثمن

عربي ودولي روبيو: طهران ليست مستعدة للالتزام بأي اتفاق وستدفع الثمن

مبنى وزارة العمل

أخبار محلية 95 شكوى عمالية ضد منشآت لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور خلال النصف الأول من 2026

شركة الغاز الحيوي الأردنية تحصل على ثلاث شهادات "آيزو" عالمية

أخبار محلية شركة الغاز الحيوي الأردنية تحصل على ثلاث شهادات "آيزو" عالمية



 
 




الأكثر مشاهدة

 