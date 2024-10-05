النفط يواصل الصعود

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط، اليوم السبت، وحققت أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من عام.

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ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، زادت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا أو بما يعادل 0.6 بالمئة لتصل إلى 78.05 دولار للبرميل عند التسوية.



كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا، أو بما يعادل 0.9 بالمئة لتصل إلى 74.38 دولار للبرميل.