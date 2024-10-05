السبت 2024-10-05 11:17 ص
 

النفط يواصل الصعود

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السبت، 05-10-2024 10:45 ص

الوكيل الإخباري-    ارتفعت أسعار النفط، اليوم السبت، وحققت أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من عام.

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ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، زادت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا أو بما يعادل 0.6 بالمئة لتصل إلى 78.05 دولار للبرميل عند التسوية.


كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا، أو بما يعادل 0.9 بالمئة لتصل إلى 74.38 دولار للبرميل.


وعلى أساس أسبوعي، صعد خام برنت بأكثر من ثمانية بالمئة، وهو أعلى مكسب أسبوعي منذ كانون الثاني 2023، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط 9.1 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ آذار 2023.

 
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