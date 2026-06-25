النفط يواصل الهبوط عالمياً وسط انحسار المخاوف بشأن الإمدادات

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الوكيل الإخباري- واصلت أسعار النفط انخفاضها، الخميس، مقتربة من مستويات ما قبل الحرب، مع خروج ناقلات عالقة من مضيق هرمز عقب التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، مما هدّأ المخاوف بشأن الإمدادات. اضافة اعلان





وبحلول الساعة 00:04 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في أغسطس/آب 40 سنتاً، أو 0.54%، إلى 73.34 دولاراً للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتاً، أو 0.38%، إلى 70.07 دولاراً للبرميل.



وكان سعر خام برنت لشهر أغسطس/آب أقل من العقود الآجلة لشهر سبتمبر/أيلول، والتي بلغت 73.59 دولاراً، مما يشير إلى وفرة المعروض على المدى القصير.



وقال توني سيكامور، المحلل لدى "آي. جي"، في مذكرة: "فاجأت سرعة هذا الانخفاض الكثيرين، إذ تتوقع الأسواق عودة نفط الشرق الأوسط بوتيرة أسرع بكثير مما توقعه كثيرون قبل أسبوعين فقط".



وهبط سعر خام برنت بأكثر من ثلاثة دولارات، الأربعاء، مع انحسار المخاوف بشأن المعروض، وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بما يقارب ثلاثة دولارات عند التسوية.



وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، في منتدى الأربعاء، إن التدفقات عبر مضيق هرمز قاربت مستوياتها قبل اندلاع الحرب مع إيران، مشيراً إلى خروج 20 مليون برميل على الأقل من المضيق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وأضاف أن العودة إلى الوضع الطبيعي تماماً ستستغرق بضعة أسابيع؛ نظراً لضرورة إزالة الألغام من المضيق.



وفتحت عُمان، أمس، مسارات مؤقتة لتسهيل خروج الناقلات من مضيق هرمز، وتنسق المنظمة البحرية الدولية والسلطات العُمانية حركة السفن.



وزار رئيس وزراء قطر عُمان لإجراء محادثات حول بدء مفاوضات مع إيران والعراق ودول الخليج بشأن الإدارة المستقبلية للمضيق.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس، إن إجمالي مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجل أدنى مستوى له منذ عام 1984 الأسبوع الماضي، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على التكرير وسحب الحكومة من احتياطي الطوارئ. ومع ذلك، لم تتفاعل الأسواق مع تلك البيانات، إذ صبّ المتعاملون تركيزهم على مضيق هرمز.





