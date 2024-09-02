النفط يواصل خسائره وسط احتمالات ارتفاع إمدادات أوبك+

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 76.36 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 50 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 73.05 دولار للبرميل.
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