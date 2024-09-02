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النفط يواصل خسائره وسط احتمالات ارتفاع إمدادات أوبك+

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 02-09-2024 11:24 ص
الوكيل الإخباري-   واصلت أسعار النفط خسائرها، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مع تقييم المستثمرين لزيادة إنتاج أوبك+ من أكتوبر، مقابل انخفاض حاد في إنتاج ليبيا وسط ضعف الطلب في الصين والولايات المتحدة أكبر مستهلكين للنفط في العالم.اضافة اعلان


وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 76.36 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 50 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 73.05 دولار للبرميل.
 
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