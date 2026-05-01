الهند ترفع أسعار غاز البترول المسال الصناعي ووقود الطائرات

الجمعة، 01-05-2026 01:22 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت مؤسسة النفط الهندية أكبر شركة تكرير حكومية في الهند في بيان رفع أسعار غاز البترول المسال المستخدم في الصناعات ووقود الطائرات لشركات الطيران الأجنبية اعتبارا من الجمعة.اضافة اعلان


وأضافت المؤسسة أن سعر أسطوانة غاز البترول المسال التجارية زنة 19 كيلوغراما المخصصة للعملاء الصناعيين ارتفع بمقدار 993 روبية أو 47.8% إلى 3071.5 روبية.

أما سعر غاز البترول المسال المنزلي، المستخدم بشكل أساسي كوقود للطهي، فظل دون تغيير.

ووفقا للمؤسسة فإنه لم يتم تعديل أسعار وقود الطائرات لشركات الطيران المحلية.
 
 


