الهند ترفع قيود توريد الغاز بعد استئناف الإمدادات من الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- أعلنت الهند عن إلغاء القيود الطارئة التي كانت قد فرضتها على شركات توريد الغاز، وذلك عقب استئناف تدفقات الغاز الطبيعي المسال القادمة من الشرق الأوسط.



وأفادت الحكومة الهندية، في إخطار رسمي صدر اليوم السبت، بأنها سحبت قرارا سابقا كان يقضي بتقييد عمليات التوريد وإعادة توجيه الإمدادات نحو القطاعات ذات الأولوية، في ظل الأزمة التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية.

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وكانت الهند قد لجأت في مارس الماضي إلى اتخاذ إجراءات طارئة لإدارة الطلب على الغاز، شملت تحويل الإمدادات من القطاعات الأقل أهمية إلى المستخدمين الرئيسيين، وذلك بعد اضطرابات في شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة العالمية.



وبحسب معطيات سابقة، فإن التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج أثرت بشكل مباشر على تدفقات الطاقة نحو الأسواق الآسيوية، ما دفع الهند إلى تعزيز آليات التدخل الحكومي لضمان استقرار الإمدادات، خاصة للقطاعات الصناعية والكهرباء والنقل.