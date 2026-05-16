الأحد 2026-05-17 01:06 ص

الهند تفرض قيودا على بعض واردات الفضة بأثر فوري

الهند تفرض قيودا على بعض واردات الفضة بأثر فوري
الهند تفرض قيودا على بعض واردات الفضة بأثر فوري
 
السبت، 16-05-2026 10:58 م
الوكيل الإخباري-  أظهر إخطار حكومي هندي صدر السبت أن نيودلهي فرضت قيودا بأثر فوري على واردات بعض منتجات الفضة، إذ حولتها من فئة "المنتجات الحرة" إلى فئة "المنتجات المقيدة".اضافة اعلان


وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة للحد من واردات المعادن الثمينة لتخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد الناجم عن ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح الإخطار أن التقييد ينطبق على واردات بعض سبائك الفضة عالية النقاء وبعض الدرجات الأخرى.

ورفعت الهند يوم الثلاثاء الرسوم الجمركية على استيراد الذهب والفضة من ستة بالمئة إلى 15 بالمئة في خطوة قد تضعف الطلب في ثاني أكبر مستهلك للمعادن النفيسة في العالم، لكنها تقلص العجز التجاري للبلاد وتدعم الروبية.

وتستخدم الهند، التي تعد أكبر مستهلك للفضة في العالم، الفضة في صنع المجوهرات والعملات المعدنية والسبائك وقطاعات بدءا من الطاقة الشمسية إلى الإلكترونيات.

وكان الطلب على مدار العام الماضي مدفوعا بالاستثمار أكثر من المجوهرات التقليدية والأواني الفضية، مع زيادة التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالفضة إلى مستوى قياسي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ترامب: إيران ستواجه وقتا "سيئا للغاية" إذا لم نصل لاتفاق

عربي ودولي ترامب: إيران ستواجه وقتا "سيئا للغاية" إذا لم نصل لاتفاق

حزب الله يعلن تنفيذ سلسلة عمليات ضد أهداف إسرائيلية جنوب لبنان

عربي ودولي حزب الله يعلن تنفيذ سلسلة عمليات ضد أهداف إسرائيلية جنوب لبنان

ترامب ينشر صورة بالذكاء الاصطناعي ويعلق: هدوء ما قبل العاصفة

عربي ودولي ترامب ينشر صورة بالذكاء الاصطناعي ويعلق: هدوء ما قبل العاصفة

روسيا: ارتفاع احتياطيات الذهب والنقد إلى 771 مليار دولار

أسواق ومال روسيا: ارتفاع احتياطيات الذهب والنقد إلى 771 مليار دولار

تأكيد إصابة شخص بفيروس "هانتا" في كندا

عربي ودولي تأكيد إصابة شخص بفيروس "هانتا" في كندا

المؤتمر الثامن لـ"فتح": 94,64% نسبة المشاركة بالاقتراع للجنة المركزية والمجلس الثوري

فلسطين المؤتمر الثامن لـ"فتح": 94,64% نسبة المشاركة بالاقتراع للجنة المركزية والمجلس الثوري

رئيس مجلس الشورى الإيراني: العالم يقف على أعتاب نظام عالمي جديد

عربي ودولي رئيس مجلس الشورى الإيراني: العالم يقف على أعتاب نظام عالمي جديد

الهناندة: السردية الأردنية ثوابت هاشمية

أخبار محلية الهناندة: السردية الأردنية ثوابت هاشمية



 
 




الأكثر مشاهدة

 