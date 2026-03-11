الوكالة الدولية للطاقة تفرج عن 400 مليون برميل من احتياطاتها النفطية

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، في بيان مصور نُشر اليوم الأربعاء، قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي فاتح بيرول، إن "دول الوكالة الدولية للطاقة ستطرح 400 مليون برميل من النفط في السوق لتعويض النقص في الإمدادات الناتج عن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز".
وهذه المرة السادسة التي تُنسّق فيها الوكالة الدولية للطاقة عملية طرح للنفط من احتياطياتها الاستراتيجية.
-
أخبار متعلقة
-
الطاقة الدولية تعتزم طرح أكبر كمية احتياطيات نفطية لخفض الأسعار
-
ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا
-
الإسترليني يستقر أمام الدولار واليورو
-
أسعار الذهب مستمرة في رحلة الصعود عالمياً والنفط ينخفض
-
انخفاض سعر الغاز الأوروبي بنسبة 15%
-
أرامكو تطلق تحذيراً للعالم حول أسواق النفط المتأثرة بالتداعيات الإقليمية
-
الدولار يتراجع وسط آمال بنهاية سريعة للحرب مع إيران
-
تعرف على أسعار الذهب عالميا الثلاثاء