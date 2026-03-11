الوكالة الدولية للطاقة تفرج عن 400 مليون برميل من احتياطاتها النفطية

الوكيل الإخباري- أعلنت الوكالة الدولية للطاقة أن دولها الأعضاء وعددها 32 قررت بالإجماع الإفراج عن 400 مليون برميل من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، في أكبر عملية طرح من نوعها في تاريخها.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، في بيان مصور نُشر اليوم الأربعاء، قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي فاتح بيرول، إن "دول الوكالة الدولية للطاقة ستطرح 400 مليون برميل من النفط في السوق لتعويض النقص في الإمدادات الناتج عن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز".