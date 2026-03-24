الولايات المتحدة تتوصل إلى اتفاقية "تاريخية" مع شركة "توتال إنرجي"

الثلاثاء، 24-03-2026 05:57 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية الأمريكية عن اتفاقية "تاريخية" مع شركة الطاقة الفرنسية العملاقة "توتال إنرجي" تقضي بدفع البيت الأبيض مليار دولار للشركة مقابل التخلي عن مشاريع لطاقة الرياح.

ويجري الحديث عن مشاريع لطاقة الرياح البحرية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وبناء على الاتفاقية ستقوم الشركة بتحويل استثماراتها إلى إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

اضافة اعلان


وبموجب الاتفاقية، تلتزم "توتال إنرجي" باستثمار نحو مليار دولار، وهي القيمة التي دفعتها مقابل تراخيص طاقة الرياح البحرية التي تخلت عنها، في مشاريع النفط والغاز الطبيعي والغاز المسال داخل الولايات المتحدة. وستقوم الحكومة الأمريكية بتعويض الشركة عن المبلغ الذي دفعته مقابل تراخيص الرياح البحرية، دولار مقابل دولار.


وستتخلى الشركة الفرنسية بموجب الاتفاقية عن مشاريع تطوير طاقة الرياح البحرية في ولايتي نيويورك وكارولاينا، وستستثمر بدلا من ذلك في تطوير أربع وحدات معالجة في مصنع ريو غراندي للغاز المسال في ولاية تكساس، إلى جانب استثمارات في النفط التقليدي في الخليج الأمريكي وإنتاج الغاز الصخري.


وتعكس الاتفاقية أيضا تحولا استراتيجيا في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على إمدادات النفط والغاز العالمية، مما يجعل الولايات المتحدة لاعبا أكثر أهمية في تأمين احتياجات الأسواق الأوروبية والآسيوية.

 

RT

 
 


