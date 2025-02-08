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الولايات المتحدة تزيد استيراد الذهب لأول مرة منذ يونيو 2021

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أرشيفية
السبت، 08-02-2025 03:24 م

الوكيل الإخباري- تفيد معطيات الإحصائية الأمريكية بأن الولايات المتحدة ضاعفت وارداتها الشهرية من الذهب منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية بقيمة تجاوزت ملياري دولار لأول مرة منذ يونيو 2021.

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وزادت الولايات المتحدة مشترياتها من الذهب بشكل حاد في نوفمبر من العام الماضي بمقدار الضعف بالنسبة للقيمة الشهرية المتوسطة للأشهر العشرة السابقة.


وعلى أساس شهري وسنوي، تضاعفت مشتريات الولايات المتحدة كذلك تقريبا إلى 2.16 مليار دولار.

 

وبذلك أصبحت مشترياتها من الذهب في نوفمبر الأعلى منذ يونيو 2021، متجاوزة حاجز ملياري دولار للمرة الأولى خلال هذه الفترة.

 

RT

 
gnews

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