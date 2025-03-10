الولايات المتحدة تستأنف تصدير الذرة إلى روسيا

الوكيل الإخباري- استأنفت الولايات المتحدة في يناير الماضي صادرات الذرة إلى روسيا وذلك للمرة الأولى في نحو 3 سنوات، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء الأمريكية.



وفي بداية العام، صدرت الشركات الأمريكية شحنات ذرة بقيمة 55.5 ألف دولار إلى روسيا. وكانت هذه أول شحنة منذ مارس 2022، حينها اشترت روسيا حبوب ذرة من الولايات المتحدة بقيمة 44.9 ألف دولار.

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وتعد الولايات المتحدة أحد أكبر مصدري الذرة، حيث بلغت قيمة صادراتها من الذرة 1.5 مليار دولار في يناير الماضي.



وعن كبار مستوردي حبوب الذرة الأمريكية، أظهرت البيانات أن القائمة ضمت في بداية العام: المكسيك (408 مليون دولار)، واليابان (324 مليون دولار)، وكوريا الجنوبية (162 مليون دولار).