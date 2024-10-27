الولايات المتحدة تضاعف وارداتها النفطية

الوكيل الإخباري- أشارت البيانات إلى زيادة الولايات المتحدة وارداتها النفطية من أنغولا 2.4 مرة، والكويت 1.7 مرة حتى نهاية أغسطس الماضي.



ووفقا لنتائج أغسطس الماضي، فزادت إمدادات النفط من أنغولا إلى الولايات المتحدة بمقدار 2.4 مرة مقارنة يوليو الماضي وبلغت 305.8 مليون دولار، وهو أكبر حجم للواردات منذ 6 سنوات، منذ أغسطس 2018. كما وصلت مشتريات النفط من الكويت إلى مستوى تاريخي، وارتفعت بمقدار 1.65 مرة إلى 104.2 مليون دولار وهو الحد الأقصى منذ أغسطس 2023.



وفي الوقت ذاته فإن الحجم الإجمالي لواردات النفط الأمريكية انخفضت في أغسطس الماضي بنسبة 13.6% إلى نحو 14.3 مليار دولار. وارتفعت مشترياتها للنفط في الشهر ذاته بمقدار 488.4 مليون دولار من 6 دول فقط، وانخفضت بمقدار نحو 5 مليارات دولار – من 17 دولة.

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وإضافة إلى أنغولا والكويت زادت الولايات المتحدة واردات النفط من الأرجنتين – بمقدار 2.1 مرة (221 مليون دولار)، والمكسيك – بنسبة 10% (969 مليون دولار)، وكولومبيا – بنسبة 11.4% (461 مليون دولار)، وغانا – 4% (78 مليون دولار). كما اشترت واشنطن دفعة من النفط من غواتيمالا بقيمة 15 مليون دولار بعد توقف دام شهرين.



أما انخفاض الواردات النفطية الأمريكية فتم تسجيله في النرويج – بمقدار 6.8 مرة (إلى 1.3 مليون دولار)، ونيجيريا – بمقدار 2.2 مرة (255.3 مليون دولار)، والجزائر – بمقدار 2.1 مرة (9 ملايين دولار)، وغايانا – بمقدار مرتين (372 مليون دولار)، والإكوادور – بمقدار 1.6 مرة (274 مليون دولار). كما انخفضت الواردات من كندا (إلى 8.3 مليار دولار)، والسعودية (630 مليون دولار)، وفنزويلا (581 مليون دولار)، وكازاخستان (88 مليون دولار)، وترينيداد وتوباغو (96 مليون دولار)، وبريطانيا (97 مليون دولار)، والإمارات (82 مليون دولار)، وليبيا (154 مليون دولار) والبرازيل (687 مليون دولار) والعراق (490 مليون دولار).



وبلغت واردات الولايات المتحدة الإجمالية من النفط في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 114.7 مليار دولار، وهو أكثر بنسبة 7.9% مما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق. وبلغت الواردات لعام 2023 بأكمله 165.2 مليار دولار.