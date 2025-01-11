الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ثماني شركات صينية

الوكيل الإخباري- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات صينية مشاركة في بناء ونقل وحدات لمشروع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي التابع لشركة نوفاتيك الروسية.



وقالت وزارة الخزانة الأمريكية: "للضغط على مشروع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي، والذي يخضع لعقوبات أمريكية، قامت وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف العديد من الشركات التي تتخذ من الصين مقرا لها، بما في ذلك الشركات المصنعة ومشغلي السفن المشاركة في نقل وحدات المشروع في إطار برنامج تسويق الغاز الطبيعي".



وأشارت إلى أن "قائمة العقوبات تشمل ثماني شركات تابعة لشركة Novatek China Holdings Co Ltd، وتشارك في تنفيذ برنامج مبيعات الغاز الطبيعي المسال من مشروع أركتيك للغاز 2".

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ويتضمن مشروع "أركتيك إل إن جي 2" بناء ثلاثة خطوط لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة 6.6 مليون طن سنويا، وتم إنتاج أول كمية من الغاز المسال في شهر ديسمبر، فيما لم تتوفر معلومات حتى الآن عن بدء عمليات التسليم التجارية.



وتحاول الولايات المتحدة بشتى السبل عرقلة تنفيذ المشروع الروسي الضخم في الدائرة القطبية الشمالية، فيما حاجة الاقتصاد العالمي للغاز ترسم للمشروع آفاقا واعدة.