الثلاثاء 2026-07-07 11:02 م

الولايات المتحدة تلغي الرفع المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني

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تعبيرية
 
الثلاثاء، 07-07-2026 10:31 م

الوكيل الإخباري- قال مسؤول أميركي، الثلاثاء، إنّ الولايات المتحدة ستلغي ترخيصا عاما كان يجيز بيع النفط الإيراني، منوها إلى أن تصرفات إيران في مضيق هرمز "غير مقبولة بتاتا" وستقابلها عواقب وخيمة بعد الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في هذا الممر المائي الاستراتيجي.

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وجاء هذا الإجراء بعد أن أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في تقرير بتعرض 3 ناقلات نفط لهجمات بقذائف مجهولة في مضيق هرمز ومحيطه خلال الأيام الماضية. ولم يصدر أي تعليق بعد من طهران أو أي إعلان للمسؤولية.


وقال مسؤول أميركي إن المفاوضين يواصلون العمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران رغم أحدث تصعيد.

 
 


gnews

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