الولايات المتحدة تلغي الرفع المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني

وجاء هذا الإجراء بعد أن أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في تقرير بتعرض 3 ناقلات نفط لهجمات بقذائف مجهولة في مضيق هرمز ومحيطه خلال الأيام الماضية. ولم يصدر أي تعليق بعد من طهران أو أي إعلان للمسؤولية.
وقال مسؤول أميركي إن المفاوضين يواصلون العمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران رغم أحدث تصعيد.
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