الولايات المتحدة تهدد البنوك التركية بسبب تعاملها مع روسيا

الوكيل الإخباري- أكد مصدر في القطاع المصرفي التركي أن الولايات المتحدة هددت البنوك التركية بفرض عقوبات واسعة عليها بسبب تعاملها مع روسيا.



وأكد المصدر في تصريحات لوكالة "تاس": "حضر وفد من الولايات المتحدة إلى تركيا وهدد بنوك بلادنا بما يسمى بالعقوبات الخفية في حال استمرار التعامل مع الجانب الروسي".



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وأكد المصدر أنه رغم التهديدات الأمريكية لا يزال من الممكن إجراء المعاملات من خلال البنوك التركية، لكن هذا يتطلب استيفاء عدة شروط وتقديم مستندات وأدلة معينة.

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وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "أيدينليك" أن موظفين في السفارة الأمريكية والقنصلية العامة في تركيا قاموا بزيارة الشركات والمؤسسات المالية وحذروها من التعامل مع روسيا.



ومن المعروف أن البنوك التركية، توقفت اعتبارا من سبتمبر عام 2022 عن استخدام خدمة البطاقات المصرفية الروسية "مير".