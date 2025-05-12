الولايات المتحدة والصين تتفقان على خفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما

وبموجب الاتفاق ستخفض بكين الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%، بينما ستخفض الولايات المتحدة الرسوم على الواردات الصينية من 145% إلى 30%.
وجاء ذلك حسب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت للصحفيين اليوم الاثنين بعد محادثات مع مسؤولين صينيين في جنيف، حسب وكالة "رويترز".
ومن المقرر أن يدخل قرار الاتفاق حيز التنفيذ يوم 14 مايو الجاري.
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