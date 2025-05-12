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الولايات المتحدة والصين تتفقان على خفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 12-05-2025 11:15 ص

الوكيل الإخباري- اتفقت الولايات المتحدة والصين على هدنة تجارية لمدة 90 يوما، في إطار الجهود لتخفيف حدة التوتر التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبموجب الاتفاق ستخفض بكين الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%، بينما ستخفض الولايات المتحدة الرسوم على الواردات الصينية من 145% إلى 30%.

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وجاء ذلك حسب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت للصحفيين اليوم الاثنين بعد محادثات مع مسؤولين صينيين في جنيف، حسب وكالة "رويترز".


ومن المقرر أن يدخل قرار الاتفاق حيز التنفيذ يوم 14 مايو الجاري.

 

RT

 
gnews

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