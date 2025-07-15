الثلاثاء 2025-07-15 07:59 م
 

الولايات المتحدة والصين تستعدان لجولة جديدة من المفاوضات التجارية

ل
تعبيرية
 
الثلاثاء، 15-07-2025 05:51 م

الوكيل الإخباري- كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن خطط لعقد جولة مفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة والصين لمعالجة الخلافات التجارية بين البلدين.

جاء ذلك خلال مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" أجراها اليوم الثلاثاء، حيث أشار إلى أن اللقاء المرتقب قد يعقد في دولة ثالثة خلال الأسابيع المقبلة.

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وأوضح الوزير أن الجانبين يعملان حاليا على تنسيق المواعيد، مع الأخذ في الاعتبار المؤتمر الكبير للقيادة الصينية المقرر في مطلع أغسطس 2025. 


يذكر أن الطرفين سبق أن عقدا محادثات مماثلة في كل من جنيف ولندن، أسفرت عن اتفاقيات حول تخفيض التعريفات الجمركية ومناقشات حول ضوابط التصدير.


وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتخفيف التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، رغم استمرار الخلافات حول قضايا جوهرية مثل السياسات الصناعية والقيود التكنولوجية.

 

RT

 
 
gnews

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