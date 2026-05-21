اليابان تسجل أعلى مؤشر في حالات الإفلاس منذ 10 سنوات

وجاء في تقرير المعهد: "أعلنت 899 شركة إفلاسها في أبريل (مقابل 826 شركة في العام الماضي، بزيادة قدرها 8.8%)، ليكون هذا الشهر الخامس على التوالي الذي يتجاوز فيه عدد حالات الإفلاس نظيره من العام السابق. وهو أعلى عدد حالات إفلاس يُسجّل في أبريل منذ عقد كامل".
وأرجع المعهد الأسباب إلى أن "الإفلاس بسبب ارتفاع الأسعار" سجّل النصيب الأكبر في الإحصائيات منذ بدء جمع البيانات، حيث بلغ عدد هذه الشركات 108، أي نحو 12% من إجمالي حالات الإفلاس.
وتتصدر قطاع الخدمات القائمة حسب النشاط الاقتصادي بإفلاس 249 شركة، بزيادة 15.8% عن العام الماضي، وهو أعلى عدد حالات إفلاس في هذا القطاع خلال شهر أبريل منذ عام 2000.
وجاء قطاع البناء في المرتبة الثانية، حيث ارتفع عدد حالات الإفلاس من 156 إلى 185 شركة، بزيادة 18.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
