الخميس 2026-05-21 11:55 ص

اليابان تسجل أعلى مؤشر في حالات الإفلاس منذ 10 سنوات

الخميس، 21-05-2026 10:09 ص

الوكيل الإخباري- سجلت اليابان في أبريل الماضي رقما قياسيا في حالات الإفلاس خلال عشر سنوات، وفقا لبيانات مركز تيكوكو داتابانك للأبحاث.

وجاء في تقرير المعهد: "أعلنت 899 شركة إفلاسها في أبريل (مقابل 826 شركة في العام الماضي، بزيادة قدرها 8.8%)، ليكون هذا الشهر الخامس على التوالي الذي يتجاوز فيه عدد حالات الإفلاس نظيره من العام السابق. وهو أعلى عدد حالات إفلاس يُسجّل في أبريل منذ عقد كامل".

وأرجع المعهد الأسباب إلى أن "الإفلاس بسبب ارتفاع الأسعار" سجّل النصيب الأكبر في الإحصائيات منذ بدء جمع البيانات، حيث بلغ عدد هذه الشركات 108، أي نحو 12% من إجمالي حالات الإفلاس.


وتتصدر قطاع الخدمات القائمة حسب النشاط الاقتصادي بإفلاس 249 شركة، بزيادة 15.8% عن العام الماضي، وهو أعلى عدد حالات إفلاس في هذا القطاع خلال شهر أبريل منذ عام 2000.


وجاء قطاع البناء في المرتبة الثانية، حيث ارتفع عدد حالات الإفلاس من 156 إلى 185 شركة، بزيادة 18.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

 
 


