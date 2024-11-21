الخميس 2024-11-21 09:04 ص
 

اليابان .. 141 مليار دولار حزمة تمويل جديدة لتحفيز الاقتصاد

طوكيو - أرشيفية
طوكيو - أرشيفية
الخميس، 21-11-2024 08:40 ص
الوكيل الإخباري- قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، الخميس، إن الحكومة تدرس إنفاقا ماليا بقيمة 21.9 تريليون ين (141.25 مليار دولار) في إطار حزمة تحفيز جديدة ستجري الموافقة عليها في وقت لاحق الأسبوع الجاري.اضافة اعلان


وذكرت الهيئة دون أن تكشف عن مصادر أن الحجم الإجمالي للحزمة، التي تشمل تمويلا من القطاع الخاص، سيبلغ 39 تريليون ين، منها 13.9 تريليون من الحساب العام للحكومة.

و أزيحت العقبات عن طريق الحزمة أمس الأربعاء بعد اتفاق الائتلاف الحاكم مع حزب معارض رئيسي على مسودتها التي تهدف للمساعدة في تخفيف أثر ارتفاع الأسعار.

سكاي نيوز
 
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