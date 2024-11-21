اليابان .. 141 مليار دولار حزمة تمويل جديدة لتحفيز الاقتصاد

وذكرت الهيئة دون أن تكشف عن مصادر أن الحجم الإجمالي للحزمة، التي تشمل تمويلا من القطاع الخاص، سيبلغ 39 تريليون ين، منها 13.9 تريليون من الحساب العام للحكومة.
و أزيحت العقبات عن طريق الحزمة أمس الأربعاء بعد اتفاق الائتلاف الحاكم مع حزب معارض رئيسي على مسودتها التي تهدف للمساعدة في تخفيف أثر ارتفاع الأسعار.
سكاي نيوز
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