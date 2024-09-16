الين الياباني يسجل أعلى مستوى مقابل الدولار منذ يوليو 2023

ووصلت العملة اليابانية إلى 139,96 للدولار، وهو أقوى مستوى تسجله منذ يوليو 2023، فيما يقيّم المتداولون خطط البنك المركزي الأميركي بشأن أسعار الفائدة مع تركز النقاش حول ما إذا كان سيخفضها بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس.
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