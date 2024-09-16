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الين الياباني يسجل أعلى مستوى مقابل الدولار منذ يوليو 2023

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 16-09-2024 10:01 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفع الين الياباني الاثنين إلى حوالى 140 ين في مقابل الدولار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي هذا الأسبوع والذي يتوقع أن يعلن خلاله المسؤولون الأميركيون خفض أسعار الفائدة.اضافة اعلان


ووصلت العملة اليابانية إلى 139,96 للدولار، وهو أقوى مستوى تسجله منذ يوليو 2023، فيما يقيّم المتداولون خطط البنك المركزي الأميركي بشأن أسعار الفائدة مع تركز النقاش حول ما إذا كان سيخفضها بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس.
 
gnews

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