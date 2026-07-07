الين قرب أدنى مستوى منذ 40 عاما وسط حذر من تدخل السلطات

10:02 ص

الوكيل الإخباري- يحوم الين قرب أدنى مستوياته منذ نحو أربعة عقود الثلاثاء، مما أبقى المتعاملين في حالة حذر إزاء احتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة، في حين استقر الدولار بعد الخسائر التي تكبدها في الآونة الأخيرة. اضافة اعلان





وارتفع الين 0.2 % إلى 161.75 مقابل الدولار، معوضا جزءا من خسائره التي تكبدها في وقت سابق من الجلسة، لكنه ظل قريبا من المستوى المتدني البالغ 162.84 الذي سجله الأسبوع الماضي.



وانخفضت العملة اليابانية مقابل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى منذ 2007 عند 217.20، قبل أن تعوض بعض خسائرها. وسجل اليورو في أحدث التعاملات 184.99 للين، بعدما ارتفع 0.5 % في الجلسة السابقة.



وقال لي هاردمان كبير محللي العملات لدى إم.يو.إف.جي "سادت تكهنات في نهاية الأسبوع الماضي بشأن احتمال تدخل اليابان مجددا لدعم الين خلال العطلة الأميركية في ظل انخفاض السيولة، إلا أن عدم اتخاذ أي إجراء ساهم في تبديد بعض مكاسب الين الأخيرة".



وفي الأسواق الأوسع، تذبذب الدولار مع مواصلة المستثمرين خفض توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، عقب صدور تقرير وظائف جاء أضعف بكثير من المتوقع.



وانخفض اليورو 0.06 % إلى 1.1434 دولار، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 1.34005 دولار قبل أن يتراجع قليلا.



واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من العملات، عند 100.90 نقطة.





