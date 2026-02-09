الإثنين 2026-02-09 12:45 ص

الين يتراجع قليلا بعد فوز ائتلاف رئيسة الوزراء في الانتخابات

الإثنين، 09-02-2026 12:10 ص

الوكيل الإخباري-   انخفض الين قليلا مقابل الدولار في بداية التداولات الآسيوية بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي فوزا تاريخيا في الانتخابات الأحد، مما يمنحها تفويضا انتخابيا لإنعاش الاقتصاد.

ومنذ أن بدأت صعودها لتصبح أول رئيسة وزراء في اليابان في تشرين الأول، دفعت سياسات تاكايتشي الاقتصادية الأسهم المحلية إلى مستويات قياسية مرتفعة، بينما تسببت في موجة بيع حادة للسندات الحكومية والين.

 
 


