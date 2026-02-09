الين يتراجع قليلا بعد فوز ائتلاف رئيسة الوزراء في الانتخابات

ومنذ أن بدأت صعودها لتصبح أول رئيسة وزراء في اليابان في تشرين الأول، دفعت سياسات تاكايتشي الاقتصادية الأسهم المحلية إلى مستويات قياسية مرتفعة، بينما تسببت في موجة بيع حادة للسندات الحكومية والين.
