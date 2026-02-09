الين يتراجع قليلا بعد فوز ائتلاف رئيسة الوزراء في الانتخابات

الوكيل الإخباري- انخفض الين قليلا مقابل الدولار في بداية التداولات الآسيوية بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي فوزا تاريخيا في الانتخابات الأحد، مما يمنحها تفويضا انتخابيا لإنعاش الاقتصاد.

