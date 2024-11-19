الثلاثاء 2024-11-19 11:51 ص
 

الين يتلقى دعما مع تراجع الدولار وسط عمليات جني أرباح

الين الياباني
الين الياباني
الثلاثاء، 19-11-2024 11:35 ص
الوكيل الإخباري-   استعاد الين الياباني بعضاً من قوته، الثلاثاء، بعد موجة تراجع طويلة، ليستقر بالقرب من مستوى 155 مقابل الدولار الأمريكي.اضافة اعلان


جاء ذلك بدعم من انخفاض الدولار نتيجة عمليات جني أرباح عقب موجة صعود قوية دفعت العملة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في عام.

وعلى الرغم من استمرار الضغط على الين في الجلسة السابقة، خاصة بعد تصريحات محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، التي لم تتضمن أي إشارات واضحة بشأن رفع محتمل لأسعار الفائدة في ديسمبر، إلا أن العملة اليابانية أظهرت تعافياً طفيفاً.

وقال رودريجو كاتريل، المحلل الكبير لدى بنك أستراليا الوطني: "نعتقد أن الاقتصاد وضغوط الأسعار تشكل حجة قوية لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر، لكن الكثير يعتمد على ردود الفعل السياسية، لا سيما في ظل سعي الحزب الديمقراطي الحر لاستعادة شعبيته بعد الأداء الضعيف في انتخابات مجلس النواب الأخيرة".

سكاي نيوز
 
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