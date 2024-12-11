الين يصعد مع تضخم أسعار الجملة باليابان وترقب بيانات أميركية

الوكيل الإخباري- ابتعد الين عن أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار، الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات تسارع التضخم في أسعار الجملة باليابان، مما يدعم توقعات رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.



في غضون ذلك ظل الدولار قويا مقابل العملات الرئيسية قبيل قراءة مرتقبة للتضخم في الولايات المتحدة، والتي قد تقدم مؤشرات على وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.



وانخفض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر بعد أن أظهر البنك المركزي ميلا إلى التيسير النقدي أمس. كما أثر ذلك على الدولار النيوزيلندي، الذي انخفض إلى أدنى مستوى في أكثر من عام.



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ويترقب المستثمرون أيضا أنباء عن مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني المغلق الذي يعقد هذا الأسبوع. وحصل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي على دفعة في بداية الأسبوع بعد تعهد بكين بتقديم المزيد من الدعم المالي والنقدي للاقتصاد العام المقبل.



وانخفض الدولار 0.19 بالمئة إلى 151.685 ين بحلول الساعة 0608 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه إلى 152.18 ين خلال الليل، وهو أقوى مستوى منذ 27 نوفمبر.



وارتفع مؤشر أسعار سلع الشركات في اليابان، الذي يقيس السعر الذي تفرضه الشركات على بعضها مقابل السلع والخدمات، بنسبة 3.7 بالمئة الشهر الماضي على أساس سنوي، متجاوزا توقعات السوق لزيادة 3.4 بالمئة ويمثل أسرع وتيرة سنوية للزيادة منذ يوليو 2023.



وتتوقع السوق احتمالا بنسبة 27 بالمئة لأن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في 19 ديسمبر.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، قليلا إلى 106.38، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوع عند 106.63 في الجلسة السابقة.



ويتوقع المتداولون حاليا بنسبة 85 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في 18 ديسمبر.



ويتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاع أسعار المستهلكين الأميركيين 0.3 بالمئة في نوفمبر.



وانخفض الدولار الأسترالي 0.089 بالمئة إلى 0.6373 دولار بعد تراجعه إلى 0.63655 دولار خلال الليل للمرة الأولى منذ الخامس من أغسطس. وهبط الدولار النيوزيلندي 0.12 بالمئة إلى 0.5794 دولار بعد أن هبط في وقت سابق إلى 0.57875 دولار للمرة الأولى منذ أكتوبر من العام الماضي.



ويتخذ البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن السياسة النقدية غدا الخميس، وهناك يقين بالأسواق من أنه سيخفض الفائدة ربع نقطة مئوية على الأقل.



واستقر اليورو عند 1.0527 دولار. وتراجع الجنيه الإسترليني قليلا إلى 1.2764 دولار.