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اليوان الصيني يتراجع لأدنى مستوى منذ 2007

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 10-04-2025 07:38 م

الوكيل الإخباري-    انخفض اليوان الصيني، اليوم الخميس، إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ الأزمة المالية العالمية أواخر 2007، مع خفض البنك المركزي توقعاته لجلسة التداول السادسة على التوالي، في ظل تصاعد التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

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وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، تراجع اليوان في التعاملات المحلية إلى 7.3518 للدولار في التعاملات المبكرة، وهو أدنى مستوى له منذ 26 كانون الأول 2007، وخسر اليوان حوالي 1.2 بالمئة هذا الشهر.


وأصدر البنك المركزي الصيني تعليماته للبنوك الحكومية الكبرى بخفض مشترياتها من الدولار، حتى لا يسمح بانخفاضات حادة في قيمة اليوان.


وسيؤدي انخفاض اليوان إلى جعل الصادرات الصينية أرخص، ويخفف من تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد، إلا أن الانخفاض الحاد قد يزيد من ضغط تدفقات رأس المال غير المرغوب فيها، ويهدد الاستقرار المالي.

 
gnews

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