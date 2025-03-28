اليورو والين يتجهان لتسجيل مكاسب فصلية بنحو 4%

الوكيل الإخباري- يتجه اليورو لتسجيل أفضل مكاسب فصلية له في أكثر من عام، حيث يتداول اليوم الجمعة عند مستوى أقل قليلا من 1.08 دولار، مسجلا مكاسب تتجاوز 4 بالمئة منذ بداية عام 2025.

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جاء هذا الارتفاع نتيجة مزيج من آفاق السلام في أوكرانيا، وضعف الدولار، وقفزة في العائدات الألمانية، وفقا لشبكة (سي إن إن) الإخبارية.



أما الين الياباني فيتجه نحو مكاسب فصلية تقترب من 4 بالمئة، مع تسجيله 151.19 ين للدولار، ولم يتأثر كثيرا بقراءات مؤشر أسعار المستهلك الثابت في طوكيو.

