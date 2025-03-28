اليورو والين يتجهان لتسجيل مكاسب فصلية بنحو 4%

جاء هذا الارتفاع نتيجة مزيج من آفاق السلام في أوكرانيا، وضعف الدولار، وقفزة في العائدات الألمانية، وفقا لشبكة (سي إن إن) الإخبارية.
أما الين الياباني فيتجه نحو مكاسب فصلية تقترب من 4 بالمئة، مع تسجيله 151.19 ين للدولار، ولم يتأثر كثيرا بقراءات مؤشر أسعار المستهلك الثابت في طوكيو.
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