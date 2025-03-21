الجمعة 2025-03-21 07:52 م
 

اليورو يتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي خلال الشهر الجاري

الاسترليني واليورو
اليورو
 
الجمعة، 21-03-2025 05:52 م

الوكيل الإخباري-    ارتفع الدولار اليوم الجمعة مقابل عملات رئيسية، من بينها اليورو الذي يتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي خلال الشهر الجاري، وذلك في ختام أسبوع شهد قرارات متعلقة بالسياسة النقدية من عدة بنوك مركزية، وسط استمرار الحذر بشأن تداعيات الحرب التجارية العالمية.

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وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات بنسبة 0.19 بالمئة ليصل إلى 103.99 نقطة، وذلك بعد ارتفاعه 0.36 بالمئة أمس الخميس، وهو أفضل أداء يومي له منذ ثلاثة أسابيع .

 
 
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