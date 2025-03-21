اليورو يتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي خلال الشهر الجاري

الوكيل الإخباري- ارتفع الدولار اليوم الجمعة مقابل عملات رئيسية، من بينها اليورو الذي يتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي خلال الشهر الجاري، وذلك في ختام أسبوع شهد قرارات متعلقة بالسياسة النقدية من عدة بنوك مركزية، وسط استمرار الحذر بشأن تداعيات الحرب التجارية العالمية.

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