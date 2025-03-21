اليورو يتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي خلال الشهر الجاري

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات بنسبة 0.19 بالمئة ليصل إلى 103.99 نقطة، وذلك بعد ارتفاعه 0.36 بالمئة أمس الخميس، وهو أفضل أداء يومي له منذ ثلاثة أسابيع .
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