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اليورو يقفز إلى أعلى مستوى في شهر

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أرشيفية
الإثنين، 24-02-2025 12:34 م

الوكيل الإخباري- قفز اليورو إلى أعلى مستوى في شهر أمام الدولار، في تعاملات اليوم الاثنين، بعد فوز المحافظين في ألمانيا في الانتخابات الوطنية كما كان متوقعا.

وبحلول الساعة 11:05 بتوقيت موسكو، ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.19% إلى 1.0478 دولار، وقبل ذلك من التعاملات سجلت العملة الأوروبية 1.0528 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 27 يناير الماضي.

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كما صعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.67% إلى 22436.51 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "فوتسي 100" في المملكة المتحدة بنسبة 0.05% إلى 8663.29 نقطة.


وجاء ذلك خلافا للمؤشر الفرنسي "كاك 40" الذي انخفض بنسبة 0.63% إلى 8102.94 نقطة، بحسب ما أظهرته بيانات وكالة "بلومبرغ".


وذكر محللون أن التركيز ينصب  الآن على مدى سرعة تمكن المحافظين من تشكيل حكومة ائتلافية لإحداث التغيير المطلوب بشدة في الاقتصاد الضعيف.


وقال فريدريك دوكروزيت، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في شركة "بيكتيت"  لإدارة الثروات: "لا يزال من الممكن من الناحية النظرية تشكيل ائتلافات أكثر ملاءمة للسوق، بما في ذلك الائتلاف الكبير والائتلاف الكيني مع الحزب الديمقراطي المحافظ والحزب الديمقراطي الاجتماعي والخضر".


وأشار محللون إلى أن حزب البديل لألمانيا، الذي يعارض الإصلاح المالي، لم يحقق نتائج أفضل من المتوقع، وهو ما يدعم التوقعات.


ووفقا للنتائج الأولية للانتخابات التشريعية الألمانية التي جرت أمس الأحد، تمكن المحافظون بقيادة فريدريش ميرتس من تحقيق الفوز على حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني، وذلك بما يتماشى مع معظم التوقعات السائدة في الأسواق.

 

RT

 
gnews

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