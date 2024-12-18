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اليونان تستأنف شراء الغاز المسال الروسي

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 18-12-2024 02:58 م

الوكيل الإخباري- استأنفت اليونان في أكتوبر الماضي شراء الغاز الطبيعي المسال من روسيا، وذلك للمرة الأولى منذ مارس الماضي، بحسب تحليل تم إجراؤه لبيانات هيئة الإحصاءات الأوروبية "يوروستات".

وأوقفت اليونان المشتريات المنتظمة من الغاز المسال من روسيا في أبريل 2024، ومن ثم استأنفت هذه المشتريات في أكتوبر الماضي واستوردت غازا مسالا من روسيا بقيمة 27.3 مليون يورو.

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لكن اليونان لم توقف مشتريات غاز الأنابيب من روسيا، وفي أكتوبر الماضي زادت هذه المشتريات بمقدار 2.3 مرة وبلغت 149.6 مليون يورو.


ومنذ بداية العام 2024 وحتى نهاية أكتوبر من هذا العام، اشترت اليونان غازا من روسيا بقيمة 1.3 مليار يورو، وهو أقل بنسبة 10% عن مشترياتها في العام الماضي.

 

RT

 
gnews

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