الجمعة 2025-04-18 10:21 ص
 

انتعاش أصول الأسواق الناشئة وسط تقدم محادثات التجارة

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 18-04-2025 09:57 ص
الوكيل الإخباري-  ارتفعت الأسهم في الدول النامية بعدما أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب استعداده للتفاوض مع الدول بشأن الرسوم الجمركية، مما عزز ثقة المستثمرين.اضافة اعلان


وبعد إعلانه عن "تقدم كبير" في المفاوضات مع اليابان، قال ترمب إنه سيبرم "صفقة جيدة" مع الصين، وأبدى ثقته في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لإتمام هذه الاتفاقات، مكتفيا بالقول إنها ستتم "في وقت ما"، مؤكدا أن الدول الأخرى ستحتاج إلى تقديم تنازلات.

وارتفع مؤشر أداء أسهم الأسواق الناشئة بنسبة 0.8 بالمئة يوم الخميس، كما صعد مؤشر مماثل للعملات بنسبة 0.3 بالمئة .

وتستفيد عملات الأسواق الناشئة من تجدد الآمال بشأن إمكانية التوصل إلى حلول لخلافات التجارة بين الولايات المتحدة ومناطق أخرى.

بترا
 
gnews

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