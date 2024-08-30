انتعاش الأسهم والعملات الآسيوية

وارتفعت الأسهم في أستراليا وهونغ كونغ واليابان، كما ارتفعت الأسهم في الصين، وفقا لبيانات وكالة (بلومبرغ) اليوم الجمعة.
وزاد عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات بعد أن أظهرت البيانات تسارع ضغوط الأسعار في طوكيو في آب، مما يدعم الحاجة إلى مزيد من التيسير في السياسة النقدية. وكان الين في طريقه لوقف الانخفاض الذي استمر يومين، في حين كانت سندات الخزانة تستعد لأفضل أداء لها منذ ثلاث سنوات.
وواصلت العملة الصينية تقدمها الأخير إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من عام، حيث يترقب المتداولون علامات على شراء الشركات، وسط ضعف واسع النطاق للدولار.
وارتفع اليوان في الخارج بنسبة 0.3 بالمئة إلى 7.0752 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى له منذ حزيران 2023. وزادت العملة بنحو 2 بالمئة في آب لمحو خسائرها لهذا العام، وهي الآن مرتفعة بنحو 0.7 بالمئة في عام 2024 مقابل الدولار المتعثر.
وإلى جانب نظيراتها الآسيوية، استفادت العملة الصينية من التوقعات المتزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سوف
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