انتعاش البورصات العربية مع ارتفاع الأسواق العالمية

وفيما يلي المستوى المسجل لأبرز الأسواق العربية في تمام الساعة 13:55 بتوقيت موسكو:
البورصة السعودية: ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.32% إلى 11341.11 نقطة.
بورصة دبي: صعد مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.90% إلى 4890.33 نقطة.
بورصة أبو ظبي: زاد مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.45% إلى 8989.10 نقطة.
بورصة قطر: ارتفع مؤشر البورصة القطرية بنسبة 1.34% إلى 9896.65 نقطة.
بورصة كويت: صعد مؤشر البورصة بنسبة 1.15% إلى 7024.11 نقطة.
البورصة المصرية: ارتفع مؤشر بورصة القاهرة EGX 30 بنسبة 0.70% إلى 30666.30 نقطة.
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