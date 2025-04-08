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انتعاش البورصات العربية مع ارتفاع الأسواق العالمية

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تعبيرية
 
الثلاثاء، 08-04-2025 02:52 م

الوكيل الإخباري- صعدت البورصات العربية، في تعاملات الثلاثاء، معوضة بعض الخسائر التي منيت بها مؤخرا، وجاء الارتفاع وسط انتعاش البورصات العالمية اليوم.

وفيما يلي المستوى المسجل لأبرز الأسواق العربية في تمام الساعة 13:55 بتوقيت موسكو:

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البورصة السعودية: ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.32% إلى 11341.11 نقطة.
بورصة دبي: صعد مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.90% إلى 4890.33 نقطة.
بورصة أبو ظبي: زاد مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.45% إلى 8989.10 نقطة.
بورصة قطر: ارتفع مؤشر البورصة القطرية بنسبة 1.34% إلى 9896.65 نقطة.
بورصة كويت: صعد مؤشر البورصة بنسبة 1.15% إلى 7024.11 نقطة.
البورصة المصرية: ارتفع مؤشر بورصة القاهرة EGX 30 بنسبة 0.70% إلى 30666.30 نقطة.

 

RT

 
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