انتعاش مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الثلاثاء، بشكل كبير فيما انخفض سعر النفط الخام (وست تكساس) بأقل من دولارين، ليصل إلى 76.10 دولار للبرميل الواحد.

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وارتفع قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي، نحو 500 نقطة ليصل إلى 43990 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 130 نقطة ليصل إلى 19760 نقطة تقريبا.