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انتعاش مؤشرات الأسهم الأميركية

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 22-01-2025 12:56 ص

الوكيل الإخباري-    ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الثلاثاء، بشكل كبير فيما انخفض سعر النفط الخام (وست تكساس) بأقل من دولارين، ليصل إلى 76.10 دولار للبرميل الواحد.

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وارتفع قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي، نحو 500 نقطة ليصل إلى 43990 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 130 نقطة ليصل إلى 19760 نقطة تقريبا.


وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 50 نقطة ليصل الى 6045 نقطة.
إلى ذلك، ارتفع سعر الذهب نحو 7 دولارات ليصل إلى 2755 دولارا للأوقية الواحدة.

 
gnews

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