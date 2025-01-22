انتعاش مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر داو جونز الصناعي، نحو 500 نقطة ليصل إلى 43990 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 130 نقطة ليصل إلى 19760 نقطة تقريبا.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 50 نقطة ليصل الى 6045 نقطة.
إلى ذلك، ارتفع سعر الذهب نحو 7 دولارات ليصل إلى 2755 دولارا للأوقية الواحدة.
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