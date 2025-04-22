انتعاش مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع، اليوم مؤشر "داو جونز" الصناعي، 1016 نقطة ليرتفع إلى 39187 نقطة، أي نسبة ارتفاع 2.66 بالمئة.
وارتفع مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 429 نقطة ليرتفع إلى 16300 نقطة أي بنسبة ارتفاع 2.71 بالمئة.
وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 129 نقطة ليرتفع إلى 5287 نقطة، أي بنسبة 2.51 بالمئة.
إلى ذلك، ارتفع قليلا، سعر النفط الأميركي "وست تكساس" ليصل الى 64.20 دولار للبرميل الواحد.
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