انتعاش مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- انتعشت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الثلاثاء، مصحوبة بأمل المستثمرين في تهدئة الحرب التجارية بعد تراجع الأسهم الحاد يوم أمس.

اضافة اعلان



وارتفع، اليوم مؤشر "داو جونز" الصناعي، 1016 نقطة ليرتفع إلى 39187 نقطة، أي نسبة ارتفاع 2.66 بالمئة.



وارتفع مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 429 نقطة ليرتفع إلى 16300 نقطة أي بنسبة ارتفاع 2.71 بالمئة.



وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 129 نقطة ليرتفع إلى 5287 نقطة، أي بنسبة 2.51 بالمئة.