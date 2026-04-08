انتعاش مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- انتعشت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى بشكل ملحوظ اليوم الأربعاء، بعد الإعلان أمس عن وقف لإطلاق النار في الشرق الأوسط.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي اليوم 1325 نقطة ليرتفع الى 47910 نقاط، اي نسبة ارتفاع 2.85 بالمئة.