انخفاض أسعار الحديد عالميا

وارتفعت مخزونات المادة الخام الأساسية لصناعة الصلب في الموانئ الصينية بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق لتصل إلى نحو 161 مليون طن، وزادت المخزونات على مدى 11 أسبوعا متتاليا وتقترب من مستوى قياسي مرتفع، وفق ما أورد موقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.
وضغطت زيادة الإمدادات من أستراليا والبرازيل -إلى جانب تباطؤ الطلب في الصين- على الأسعار، إذ انخفض خام الحديد بنحو 7 بالمئة منذ بداية العام.
وانخفض عقد خام الحديد الأكثر تداولا تسليم أيار في بورصة داليان الصينية للسلع بنسبة 1.51 بالمئة ليصل إلى 752.5 يوان للطن المتري، أي ما يعادل 108.97 دولار، ليصل إجمالي خسائره الأسبوعية إلى 1.63 بالمئة.
كما تراجعت عقود خام الحديد المستقبلية بنسبة 1.7 بالمئة إلى 97.90 دولار للطن في سنغافورة عند الساعة 12:05 ظهرا . وكانت الأسعار تتجه لتسجيل خامس خسارة أسبوعية، وهي أطول سلسلة تراجع منذ حزيران.
