انخفاض أسعار الدولار عالميا

وتراجع مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 99.214.
وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، ارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1372 دولار، وصعد الجنيه الاسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.3489 دولار، كما ارتفع الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.6454 دولار.
وبلغت نسبة الانخفاض الأسبوعية للدولار 3 بالمئة مقابل العملات الرئيسية الأخرى في الأيام التي تلت فرض الرسوم في الثاني من نيسان الماضي.
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