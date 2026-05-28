انخفاض أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في شهرين عالميا

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في شهرين، الخميس، مع ارتفاع أسعار النفط عقب هجمات أميركية جديدة على إيران، ما أثار مخاوف من زيادة التضخم وألقى بظلاله على توقعات أسعار الفائدة.





وبحلول الساعة 04:09 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% إلى 4380.62 دولاراً للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 26 آذار. كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران بنسبة 1.6% إلى 4377.10 دولاراً.



وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوع، ما زاد من تكلفة الذهب المسعّر بالعملة الأميركية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.



وقال مات سيمبسون، المحلل البارز لدى "ستون إكس"، إن "الاضطرابات الجيوسياسية لا تزال تتصاعد، وتلقينا الكثير من الإشارات الخاطئة بشأن مفاوضات السلام، لذلك من المرجح أن يستمر الإقبال على الدولار، ما يبقي الذهب تحت الضغط".



وقال مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" إن الجيش الأميركي نفذ غارات جديدة داخل إيران استهدفت موقعاً عسكرياً اعتُبر تهديداً للقوات الأميركية وحركة الشحن التجاري في مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات من نفي الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقارير إيرانية تحدثت عن اتفاق لاستعادة حركة الملاحة عبر المضيق.



وفي المقابل، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية أميركية رداً على الهجوم الأميركي.



ويرى محللون أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى تسارع التضخم، ما قد يدفع البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ورغم أن الذهب يُعتبر أداة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع الفائدة يؤثر سلباً على المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.



وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، إن البنك المركزي قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير حالياً، لكنها أشارت إلى أن الرسوم الجمركية، والتوترات مع إيران، وزيادة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، قد تدفع نحو رفع الفائدة إذا لزم الأمر.



ويترقب المستثمرون صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لاحقاً اليوم، بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية الأميركية.





