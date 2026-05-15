الجمعة 2026-05-15 12:14 م

انخفاض أسعار الذهب عالميا إلى أدنى مستوى في أسبوع

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 15-05-2026 10:30 ص

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع متجهة نحو تكبد خسارة أسبوعية وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

اضافة اعلان

 

و تراجعت العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو المقبل (Comex) بنسبة 2.25% إلى 4580.10 دولار للأونصة.

فيما انخفضت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 1.55% إلى 4580.30 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى له منذ السادس من مايو الماضي.  وهبط الذهب بأكثر من 2% منذ ⁠بداية الأسبوع.

وارتفع الدولار بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال تيم واترر كبير محللي السوق لدى "كيه سي إم تريد" للاستشارات: "يتعرض الذهب لضغوط من جميع الجهات فقد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تصدر التضخم المخاوف مما دفع عوائد السندات والدولار إلى الارتفاع ليصبح المعدن النفيس ضحية تعيسة الحظ لتجدد شكوك السوق حيال خفض أسعار الفائدة"

 
 


gnews

أحدث الأخبار

روسيا تطالب بفتح مضيق هرمز أمام حركة النفط والغاز

عربي ودولي روسيا تطالب بفتح مضيق هرمز أمام حركة النفط والغاز

مقتل 9 جنود وإصابة أكثر من 20 بهجوم مسلح في باكستان

عربي ودولي مقتل 9 جنود وإصابة أكثر من 20 بهجوم مسلح في باكستان

الدولار يتجه لأكبر مكاسب أسبوعية في شهرين

أسواق ومال الدولار يتجه لأكبر مكاسب أسبوعية في شهرين

جانب من اللقاء

أخبار محلية الأردن ولاتفيا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وآلياتها

كاتس: إسرائيل ستواصل العمل بقوة في ​لبنان

عربي ودولي كاتس: إسرائيل ستواصل العمل بقوة في ​لبنان

ارشيفية

فلسطين استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس

سمو الأمير الحسن بن طلال

أخبار محلية الأمير الحسن يؤكد أهمية القدس بوصفها مسؤولية إنسانية وروحية مشتركة

تعبيرية

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا إلى أدنى مستوى في أسبوع



 
 




الأكثر مشاهدة

 